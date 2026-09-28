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Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 17 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

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Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 17 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
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Güney Afrika'nın Gauteng eyaletindeki Wedela'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 17 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Polise göre 8 saldırgan önce dışarıdaki müşterilere, ardından içeriye ateş açtı; ölenlerin 13'ü erkek, 4'ü kadın, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

WEDELA, 28 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Gauteng eyaletindeki bir maden kasabası olan Wedela'da bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Güney Afrika Polis Teşkilatı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 8 silahlı kişi, cumartesi günü yerel saatle 21.30 sularında West Rand bölgesindeki eğlence mekanına geldi. Şüpheliler önce mekanın dışındaki müşterilere ateş açtı, ardından içeri girerek ateş etmeyi sürdürdü.

Polisin açıklamasına göre, saldırıda 13'ü erkek ve 4'ü kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan 15 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Xinhua
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