Güney Afrika'da, düzensiz göçmen karşıtı gösteriler düzenlendi

CAPE Son haftalarda yabancıları hedef alan şiddet olaylarının görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya ve en büyük şehri Johannesburg'da, düzensiz göçmen karşıtı gruplar protesto gösterileri düzenledi.

"March March Movement" isimli göçmen karşıtı grup öncülüğünde Pretorya'da düzenlenen protestoda, çok sayıda gösterici şehir merkezindeki tarihi Burgers Parkı'nda toplanarak, ülkenin hükümet merkezi olan Birlik Binaları'na yürüdü.

Protestocular, Birlik Binası önünde yetkililere hükümetin düzensiz göçle mücadelede yetersiz kaldığını savunarak bir talep muhtırası sundu.

Göçmen karşıtı hareket olarak kurulup 2025'de siyasi partiye dönüşen "Dudula Operasyonu (OD), koalisyon hükümeti ortağı Yurtsever İttifak (PA) ve muhalefet partisi Action SA üyelerinin katılımıyla Johannesburg'da düzenlenen protestoda ise, yüzlerce gösterici Newtown bölgesindeki tarihi Mary Fitzgerald Meydanı'nda toplandı.

Kalabalık grup, ellerinde Güney Afrika bayrakları ve düzensiz göç karşıtı pankart ve sloganlarla Gauteng Eyaleti Yasama Meclisi'ne yürüdü.

Göstericiler meclis binası önünde, düzensiz göçle mücadele için hazırladıkları talep muhtırasını Gauteng Eyalet Başbakanı Panyaza Lesufi'ye iletilmek üzere yetkililere teslim etti.

Geleneksel Zulu kıyafetleri giyen bazı göstericinin, protestoya "Iklwa" adı verilen geleneksel mızrak ve kalkanlarla katılması dikkati çekti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, göstericiler Pretorya ve Johannesburg'daki gösterilerde yürüyüş güzergahı üzerinde yer alan göçmenlere ait dükkanlar, olası yağma olaylarına karşı protesto süresince kapalı kaldı.

Güney Afrika, hafta başında 2 Nijeryalı düzensiz göçmenin ölümünün ardından Nijeryalılar Diaspora Komisyonu (NIDCOM), ülkedeki Nijeryalılar ve diğer siyahi göçmenlerin korunması için Güney Afrika hükümetine acil adım atma çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, yasadışı göç konusundaki endişelerin nefret ve yabancı düşmanlığına yol açmaması gerektiği konusunda itidal çağrısında bulunmuştu.

Yaklaşık 63 milyon nüfusa sahip ülkede, resmi tahminlere göre 4 milyona yakın düzensiz göçmen bulunuyor.