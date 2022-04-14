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GÜNDEM ÖZETİNE

AA - Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Tayland Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, Mali Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly, Yemen Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq ile Yeni Zelanda Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Tayland Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, Mali Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly, Yemen Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq ile Yeni Zelanda Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/15.00/15.45/16.30/17.15)

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

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