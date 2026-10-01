GÜNDEM ÖZETİNE

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- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı'na ve partisinin Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı'na ve partisinin Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00/16.00)

Kaynak: AA
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