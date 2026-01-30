Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Yol Hizmeti Törenine Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'ne katılacak. Tören, bugün 14.30'da gerçekleştirilecek ve yeni yol hizmetinin açılışıyla beraber ulaşım altyapısında önemli bir adım atılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30)

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
