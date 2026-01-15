Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'ne Katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'ne katılacak. Bu etkinlik, gençlere yönelik içeriklerin tanıtılması ve medya alanında gençlerin rolünü artırmayı hedefliyor. Açılışta ünlü isimler ve sanatçılar da yer alabilir.
(Ankara/14.00)
