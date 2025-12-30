GÜNDEM ÖZETİNE

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/15.30/15.35/16.30/18.30)

Ankara'da DEAŞ operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı

Bursaspor durmuyor! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızına imza attırdılar

Aydın'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı

Dev banka altında rekor için tarih verdi

Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

