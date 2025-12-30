GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
(İstanbul/15.30/15.35/16.30/18.30)
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel