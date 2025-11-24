GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"na katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"na katılacak.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşılayacak, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Myung ile ortak basın toplantısı sonrası resmi yemeğe iştirak edecek.
(Ankara/14.30/16.30/17.30/18.30/19.00)
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel