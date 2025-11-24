GÜNDEM ÖZETİNE

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"na katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"na katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşılayacak, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Myung ile ortak basın toplantısı sonrası resmi yemeğe iştirak edecek.

İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Kral Kaybederse final yapıyor

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

