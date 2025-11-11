Erdoğan, Ağaçlandırma Günü ve Şehircilik Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na katılacak, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi'nin açılışına iştirak edecek.

(Ankara/14.00/15.30)