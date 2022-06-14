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GÜNDEM ÖZETİNE

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.30)

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türksat Güncel Haberler

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