GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2026

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğine katılacak.

(New York)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM 81. Genel Kurulu kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenecek "Görünmeyen Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek – Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi" başlıklı yan etkinliğe katılacak.

(New York)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile yapacağı maçların hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/18.00)

2- Basketbol Erkekler 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesinde düzenlenecek basın toplantısında Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş'ın başantrenörleri ve kaptanları soruları yanıtlayacak.

(İstanbul/11.00)

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Kaynak: AA