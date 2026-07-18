Bağımlılık Sempozyumu ve Günlük Siyaset Gündemi

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TASAV'ın düzenlediği "Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu: Bağımlılık" sempozyumuna katılacak.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TASAV'ın düzenlediği "Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu: Bağımlılık" sempozyumuna iştirak edecek.

(Ankara/13.30)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi Amirliğini, Çayırköy Otoyol Jandarma Komutanlığını, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Millet Bahçesi'ni ziyaret edecek.

(Kocaeli/09.40/10.45/11.30/12.30/14.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Batı Karadeniz Bölge Toplantısı'nın açılışına katılacak.

(Bolu/10.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Ulupamir Kültür Şöleni'ne katılacak, Valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

(Van/10.45/17.00/17.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, partisinin il başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılacak.

(Konya/11.00/12.00/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İran'a yönelik devam eden ABD saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'ın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü etabında üçüncü maçını Slovenya ile yapacak.

(Belgrad/17.30)

2- Slovenya'da devam eden FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda klasman ve yarı final müsabakaları oynanacak. Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

(Lübliyana/14.30)

3- Formula 1'de 2026 sezonunun on ikinci ayağı Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Stavelot/17.00)

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Kaynak: AA