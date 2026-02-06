GÜNDEM / 6 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenecek 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da törene iştirak edecek.

(Osmaniye/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şambayat Belde Belediyesi ile Gölbaşı Belediyesini ziyaret edecek. Malatya'da Erkenek Camisi'nde cuma namazını kılacak Özel, Doğanşehir'de basın açıklaması yapacak, Belediyeye, konteyner kente, Polat beldesi, Ören Mahallesi ve Deprem Anıtı'na ziyarette bulunacak, keint merkezinde depremde hayatını haybeden vatandaşları anma programına katılacak.

(Adıyaman/11.00/Malatya/12.40-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kanun Yolu Uygulamaları Konferansı açılışı ile Afyonkarahisar İş Dünyası Buluşmaları'na katılacak.

(Afyonkarahisar/09.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'nın ev sahipliğinde Milano-Cortina kentlerinde düzenlenecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nın San Siro Stadı'ndaki açılış seremonisine katılacak.

(Milano/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda kış transfer ve tescil dönemi tamamlanacak.

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

***

