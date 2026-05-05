GÜNDEM / 5 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kahramanlarımızın Anne ve Eşleriyle Anneler Günü Programı"na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA) 2026, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fuarın açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminal Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu ve Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıklayacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin kırmızı et ve çiğ süt üretim istatistiklerini açıklayacak

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu yıl 15'incisi düzenlenecek Kamu Futbol Turnuvası kapsamında meclis spor ve şöhretler karması takımları arasında Altındağ Örnek Stadı'nda oynanacak gösteri maçının başlama vuruşunu yapacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçı, Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş GAİN, Aliağa Petkimspor'u konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal-Atletico Madrid maçı oynanacak.

(Londra/22.00) (Fotoğraflı)

