Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diğer Siyasi Liderler KKTC'nin 42. Yıldönümü İçin Törenlerde

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Adıyaman/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın tebrikleri kabulüne, Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek tören ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçit törenine iştirak edecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın tebrikleri kabulü ile düzenlenecek törenlere iştirak edecek, Erhürman ile görüşecek ve KKTC Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Yenimahalle-Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Ankara İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlenecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki beşinci maçında Bulgaristan'ı Bursa'da ağırlayacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın durumu başta olmak üzere gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasına Bursaspor Basketbol-Aliağa Petkimspor, Mersinspor-Türk Telekom, Karşıyaka-Glint Manisa Basket maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/13.00/Mersin/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları başlayacak; Rize Belediyespor-İstanbul Gençlikspor, Güneysu-Köyceğiz Belediyespor, Spor Toto-Altınpost Giresunspor, Ankara Hentbol-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor maçları oynanacak.

(Rize/14.00/17.00/Ankara/18.00/20.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın AEK takımına konuk olacak.

(Atina/19.00)

6- EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beşiktaş, Yunanistan'ın PAOK ekibini konuk edecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

7- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam edilecek.

(Fotoğraflı)

***

