Sunucu Oya Lale Arslan tutuklandı
ADLİ SONUÇ EKLENDİ
Sosyal medyada yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sunucu Oya Lale Arslan tutuklandı.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Arslan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arslan'ın ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu.
İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen sunucu Arslan tutuklandı.
Kaynak: AA