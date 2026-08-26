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Gördes'te orman yangını kontrol altına alındı

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YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Dalkara Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA
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