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Kayseri Pınarbaşı'nda 4,1 Büyüklüğünde Deprem

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikteki sarsıntıda bazı evlerde hafif hasar oluştu. Valilik ve ekipler saha taraması başlattı, olumsuz durum bildirilmedi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pınarbaşı olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem nedeniyle, ilçeye bağlı Yukarıborandere Mahallesi'ndeki bir evin duvarında yıkıntı ve bazı evlerin duvarlarında ise hafif çatlaklar meydana geldiği öğrenildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlandığı belirtilerek, "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Pınarbaşı. Kayseri'mizde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi. Rabb'im ülkemizi ve şehrimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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