Karşıyaka'da otluk alanda yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan otluk alan yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yerleşim yerlerine yakın olan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Örnekköy Mahallesi 7549 Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA