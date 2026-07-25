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GÜNCELLEME - Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 30 kişi yaralandı

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İL SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI VE DETAY EKLENDİ

İstanbul Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 30 kişi yaralandı.

Nişanca Mahallesi Yavedut Caddesi'nde seyreden yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs daha sonra tabela direğine çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan bazı yolcular yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Ekipler kazaya karışan otomobili yoldan kaldırırken, otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

İl Sağlık Müdürünün açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Eyüpsultan'daki kazada yaralanan 30 kişinin, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Güner, "Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır. Olayın ardından sağlık ekiplerimiz tüm imkanlarıyla hızla bölgeye intikal etmiş olup, süreç yakından takip edilmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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