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Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bolu'nun merkez ilçesine bağlı Ağaççılar köyü mevkisinde yerleşim alanına yakın ormanlık bölgede çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bolu Valiliği, 89 personel ve 17 araçla yapılan müdahale sonucu yangının çevresinin kontrol altına alındığını ve yerleşim yerlerinde risk bulunmadığını açıkladı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Bolu'da çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Ağaççılar köyü mevkisinde yerleşim alanına yakın ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına alan ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Valilik açıklaması

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.06'da orman yangını çıktığı ihbarı üzerine ekiplerce derhal müdahale başlatıldığı belirtildi.

Yangına Bolu AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü Bolu Şefliği, Bolu İtfaiyesi ile İl Jandarma Komutanlığından toplam 89 personel ve 17 araçla müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Yangının çevresi ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınarak güvenlik tedbirleri alınmış olup, çevrede ve yerleşim alanlarında risk teşkil edecek herhangi bir durum bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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