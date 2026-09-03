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Davutoğlu'na Hakaret Soruşturması

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Davutoğlu'nun 7 Eylül'de Ankara Adliyesi'nde ifade vermesi bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılan feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 7 Eylül'de ifade vermesi bekleniyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlarla ilgili resen inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."

Davutoğlu'nun 7 Eylül'de Ankara Adliyesi'ne gelerek, soruşturma savcısına ifade vereceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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