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GÜNCELLEME 3 - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

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- Muğla Valisi İdris Akbıyık. "Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşımız ile Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edilmiştir"
MUĞLA VALİSİ AKBIYIK'IN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Bayır Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına müdahalenin ise sürdüğünü söyledi.

Yangınla mücadelede 741 personelin görev yaptığını belirten Akbıyık, "Sahada 5 uçak, 18 helikopter, 88 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans aktif olarak kullanılmaktadır. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşımız ile Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edilmiştir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, yangın ve yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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