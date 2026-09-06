Denizli'de Silahlı Restoran Kavgası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki restoranda çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yenişehir Mahallesi 49. Sokak'ta faaliyet gösteren restoranda iki grup arasında "alacak verecek anlaşmazlığı" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ercan Kazan ve Mahsun Kazan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Suphi Bozat (40) kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yerinde terk edilen şüphelilere ait otomobilde inceleme yapan ekipler, başka bir araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA