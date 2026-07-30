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GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında

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YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yeniçiftlik köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı, 1 dozer ile müdahale edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Kaynak: AA
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