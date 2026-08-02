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GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı

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ÇANAKKALE VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muratlar ve Hacıbekirler köyleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, yangının saat 15.56 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmadığı aktarılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yangına, 9 uçak ve 8 helikopter ile havadan, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler, 5 itfaiye aracı olmak üzere toplam 111 araç ve 488 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Ekiplerimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."

Kaynak: AA
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