GÜNCELLEME - 2 Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını sürüyor

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda dün başlayan yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.

Günün aydınlanmasıyla ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Aydın Valisi Osman Varol ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Dutluoluk Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yapan Varol, sahada yoğun bir çalışmanın olduğunu söyledi.

Varol, "Öncelikle onu belirtmek isterim. Şu an yaklaşık 260 kadar araç, 805 kadar personel, bu araçların 11 tanesinde hava aracı, çalışmaya devam ediyorlar. Tabii ki hava koşulları, özellikle rüzgar işimizi biraz zorlaştırıyor. Şu ana kadar özellikle 3 tane yerleşim yerimizi boşalttık, tahliye ettik. Yaklaşık 550 vatandaşımızı güvenli alanlara aldık. Ancak arkadaşlarımız fedakarca çalışarak buralara da yangının erişmesine ve zarar vermesine müsaade etmedi. Şu an çalışmalar devam ediyor." dedi.

Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 41 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğuna dikkati çeken Varol, "Bulunduğumuz mevkide biraz yoğun devam ediyor. Mutaflar tarafı biraz daha sakinleşmiş vaziyette. Rüzgarın, havanın durumuna göre hava araçlarımız ve ekiplerimiz konuyu koordine ederek çalışmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

Yangın esnasında köpeğini kaybeden Arzu Celep, gazetecilere "Kül olduk. Bir şeyimiz kalmadı. Köpeğim yok. Ne olduğu belirsiz. Kuzular gibi bakıyordum köpeğime. Köpeğimi çok özlüyorum. Canımdan kıymetliydi, her şeyimdi." dedi.

Raziye Aşkın da hayvanlarını alıp kaçtıklarını belirterek "Canımız yandı, her şeyimiz yandı. Hayvanlarımızı alıp yukarı doğru çıktık. Burada olsak biz de yanardık. Yetiştirdiğimiz ağaçlarımız yandı. Köyümüzdeki zeytinliklerimiz de yanmış." ifadelerini kullandı.

Ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.

Kaynak: AA