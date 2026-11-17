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(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Sözcü Tv'ye yönelik operasyona ilişkin, "Medya organları önünde ve içinde polisin varlığı ve penguen belgesellerinin süresiz olarak yayına sokulması, gücünü ve yolunu kaybetmiş iktidarın son bir gayretle karanlığa sarılmasının açık işaretleridir" değerlendirmesinde bulundu.

Günaydın, Sözcü Tv'ye yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" Sözcü Tv'ye FETÖ isnadıyla kayyım atandı. Türkiye'de FETÖ'nün siyasi ayağı yok, AKP borazanlığı yapan medyada hiçbir FETÖ izi yok ama Sözcü TV FETÖ'cü, öyle mi? Üstelik, darbe girişiminden hemen sonra bu iddiayla açılan ve mahkumiyet alan dosya Yargıtay'da bozulmuş, ardından döndüğü ilk derece mahkemesinde beraat kararı verilmişken... Merdan Yanardağ'a casusluk iddiasıyla TELE1, Cafer Mahiroğlu'na finansal isnatlarla Halk TV, Burak Akbay'a FETÖ suçlamasıyla Sözcü TV. Yazılı ve görsel basının patronlarından bağımsız bir kişiliği oluşur; izleyicisiyle bağı sahibi dolayımlamasıyla değil, medya organına sesini veren basın emekçisi üzerinden sağlanır.

Patrona yönelik isnatlar, gerekçesi ve haklılığından bağımsız olarak medyanın susturulmasının dayanağı olamaz, olmamalıdır. Kaldı ki operasyonların bütünüyle muhalif medyaya yönelik olduğu, isnatların bu amaca hizmet etmek üzere kurgulandığı açıktır.

Medya organları önünde ve içinde polisin varlığı ve penguen belgesellerinin süresiz olarak yayına sokulması, gücünü ve yolunu kaybetmiş iktidarın son bir gayretle karanlığa sarılmasının açık işaretleridir. Türkiye karanlığa teslim olmayacaktır."

Kaynak: ANKA