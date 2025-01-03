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Gümüşova'da Cami Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Gümüşova'da Cami Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
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Düzce'nin Gümüşova ilçesindeki Yongalık köyünde çıkan yangın sonucu cami kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik mücadelesi ile söndürüldü.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Yongalık köyündeki caminin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, büyük bölümü ahşap olan cami kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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