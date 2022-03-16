Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde eğitime kar engeli

AA - Muhammet Çelik - Güncel
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde eğitime kar engeli

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildi.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kürtün ilçesinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceği belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 17 Mart Perşembe günü tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Muhammet Çelik - Güncel

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