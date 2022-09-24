Gümüşhane haberi: Gümüşhane'de mevsimin ilk karı düştü... Yüksek kesimler beyaza büründü Güncel Haberler Gümüşhane yerel gündem haberine göre Gümüşhane'de mevsimin ilk karı düştü. Gümüşhane'de mevsimin ilk karı düştü... Yüksek kesimler beyaza büründü GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı başladı. Gümüşhane'de günlerdir süren soğuk hava ve sağanak yağmur yerini kara bıraktı. Öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırları içerisinde yer alan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli Yaylası beyaza büründü. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Bulut Gümüşhane Güncel Haberler

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