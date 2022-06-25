Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçaları seyir halindeki otomobile hasar verdi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle seyir halindeki otomobilde hasar oluştu. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle seyir halindeki otomobilde hasar oluştu. Budak köyü girişinde dağdan kopan kaya parçaları kara yolunu trafiğe kapattı. O sırada yoldan geçen Neşat Gedik'in kullandığı 29 AAN 487 plakalı otomobil, düşen kaya parçaları nedeniyle hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye belediye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kara yolu tekrar trafiğe açıldı. AA / Muhammet Çelik - Güncel Gümüşhane Güncel Haberler

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