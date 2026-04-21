Gümüşhane'de tüneldeki kazada 2 kişi yaralandı

Gümüşhane'de tünelde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Zigana Tüneli'nde Gümüşhane istikametine seyreden M.O. idaresindeki 61 KP 904 plakalı otomobil ile H.Ö. yönetimindeki 61 ABN 554 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralanan otomobilin sürücüsü ile beraberindeki S.O, Torul Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.