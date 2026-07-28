Gümüşhane'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Gümüşhane'nin merkezine bağlı Sungurlu köyünde, ormanlık alanda arızalanan traktörünü çalıştırmaya çalışan Mustafa Savaş (40), aracın hareket etmesi sonucu tekerleğin altında kalarak yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Savaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gümüşhane'de traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Sungurlu köyünde ormanlık alanda arızalanan traktörünü çalıştırmaya çalışan Mustafa Savaş (40), aracın hareket etmesi üzerine tekerleğin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Savaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA