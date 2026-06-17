Gümüşhane'de bir kişi traktörde ölü bulundu
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde tarlasını sürmeye giden 69 yaşındaki Celil G., traktörün direksiyonunda ölü halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kişi traktörde ölü halde bulundu.
Karşıyaka köyündeki tarlasını sürmeye giden Celil G. (69), yakınları tarafından traktörün direksiyonunda hareketsiz halde bulundu.
Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celil G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Sinan Uçar