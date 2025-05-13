Gümüşhane'de Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
Ö.Ö. idaresindeki 06 FT 2114 plakalı hafif ticari araç, ilçenin Balkaya köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 12 yaşındaki T.E.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki T.Ö. (42), Z.Ö. (25) ile 3 yaşındaki T.B.Ö, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel