Gümüşhane'de Taşkın: Mezarlık Sular Altında Kaldı

GÜMÜŞHANE'de, son günlerde yağışların artmasıyla su seviyesi yükselen Torul Barajı'ndaki taşkın nedeniyle, Çamlıca Mahallesi'nde mezarlık su altında kaldı. Mahalleli, çoğu sulara gömülen mezarların nakledilip, ani taşkınlara karşı önlem alınmasını istedi.

Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde son günlerde yağışların artması ve karların erimesi taşkınlara yol açıyor. Vauk Dağı'ndan doğup Karadeniz'e dökülen, geçtiği 160 kilometre boyunca derin vadilere hayat veren Harşit Çayı üzerinde enerji üreten Torul Barajı'nda, yağışlarla birlikte su seviyesi yükseldi, taşkın meydana geldi. Çamlıca Mahallesi'ndeki mezarlık taşkın nedeniyle su altında kaldı. Mahalleli, 70'i aşkın, çoğu sulara gömülen mezarın, başka alana nakledilip, ani taşkınlara karşı önlem alınmasını istedi. Aile mezarlığının su altında olduğunu belirten Şenol Bostanoğlu, "Mezarlıkta yakınlarımız var. Her sene mezarlığı su basıyor. Ölülerimiz suyun içinde. Yetkililerin, bu sorunla ilgili bir şeyler yapması bir an önce çare bulması gerekiyor. Su basınca mezarlığımıza giremiyoruz" dedi.