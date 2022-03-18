Gümüşhane'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi - Haberler

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Gümüşhane'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

AA - Muhammet Çelik - Güncel
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Gümüşhane'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği bildirildi.

Açıklamada, il ve tüm ilçe merkezlerinde eğitim ve öğretime devam edileceği, taşımalı eğitim alan öğrencilerin eğitimine ise 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verileceği kaydedildi.

AA / Muhammet Çelik - Güncel

kar, Güncel, Haberler

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