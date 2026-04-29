Gümüşhane'de sobayı tinerle tutuşturmaya çalışan kişi ağır yaralandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde tiner döktüğü sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, iddiaya göre H.A.K'nın tutuşması için tiner döktüğü soba aniden parladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Etrafı sıçrayan alevler nedeniyle çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Yaralanan H.A.K. kaldırıldığı Kelkit Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.