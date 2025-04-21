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Gümüşhane'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

Gümüşhane'de Silahlı Kavga: 1 Ölü
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada E.K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili T.T. gözaltına alındı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Telme köyü yakınlarında T.T. ile E.K arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda T.T. tabanca ile E.K'ye ateş etti.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede E.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarmayı arayarak kendisini ihbar eden şüpheli, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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