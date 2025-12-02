Gümüşhane'de Seyir Halindeyken Kamyonet Alev Aldı

GÜMÜŞHANE'de seyir halindeyken alev alan kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gümüşhane- Kelkit kara yolu Pekün Dağı çıkışında dün saat 18.00 sıralarında, Demirhan Y. yönetimindeki 24 BD 033 plakalı kamyonet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, kamyoneti yolun kenarına çekip indi. Alevlere, yoldan geçen otomobillerden alınan küçük yangın tüpü ile ilk müdahale yapıldı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Cevahir TOPALOĞLU/GÜMÜŞHANE,