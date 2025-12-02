Haberler

Gümüşhane'de Seyir Halindeyken Kamyonet Alev Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane-Kelkit kara yolunda seyir halindeki bir kamyonet, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek kamyoneti kenara çekti ve küçük bir yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü, ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi.

GÜMÜŞHANE'de seyir halindeyken alev alan kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gümüşhane- Kelkit kara yolu Pekün Dağı çıkışında dün saat 18.00 sıralarında, Demirhan Y. yönetimindeki 24 BD 033 plakalı kamyonet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, kamyoneti yolun kenarına çekip indi. Alevlere, yoldan geçen otomobillerden alınan küçük yangın tüpü ile ilk müdahale yapıldı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Cevahir TOPALOĞLU/GÜMÜŞHANE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.