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Gümüşhane'de Sel Kontrol Projesi Tamamlandı

Gümüşhane'de Sel Kontrol Projesi Tamamlandı
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Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde iklim değişikliği nedeniyle artan sel riskine karşı Sel Kontrol Projesi'ni tamamladı. Proje, yerleşim yerleri ve tarım arazilerini korumayı amaçlıyor.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğünce Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Yılanlı Mevkisi Sel Kontrol Projesi tamamlandı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda iklim değişikliğinin dünyada ve Türkiye'deki etkilerinin artarak devam ettiği belirtildi.

Yağış rejimlerinde değişiklikler olurken, çölleşme ve kuraklık artarken, yukarı havzalarda, dağlık alanlarda erozyon etkileri artarak devam ederken sellerin daha sık aralıklarla oluşarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerine büyük zararlar verdiğine işaret edilen açıklamada, "İklim değişikliğinin tarım, orman ve mera alanlarında olumsuz etkileri, çölleşme, kuraklık, sel ve taşkın olaylarının artışı sosyal yaşantımıza, kaliteli su ihtiyacımıza ve gıdamıza büyük darbeler vurmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Yılanlı mevkisi ve çevresinde zaman zaman meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan selin, ilçenin yerleşim yerleri Karşıyaka, Cumhuriyet ve Büyük Camii mahallelerinde can ve mal tehlikesi oluşturduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca oluşan seller yerleşim yerleri ve ilkokulu da tehdit etmekte ve kara yolu ulaşımını büyük ölçüde aksatmaktadır. Kelkit Belediyesi tarafından 2022 yılında Genel Müdürlüğümüzden bölgedeki sel olaylarına ilişkin önlem alınması talebinde bulunulmuştur. Bunlardan dolayı Genel Müdürlüğümüz Etüt ve Proje Dairesi tarafından sel zararlarının oluşmasına engel olmak için Gümüşhane İli Kelkit İlçesi Yılanlı Mevkisi Sel Kontrol Projesi hazırlanmıştır. 2023 yılı içerisinde hazırlanan sel kontrol projesinde 11 harçlı ıslah sekisi, bir miks eşik, 884 metre kafes tel eşik, 41 bin 824 metre buror teras ve 1000 fidan dikimi projelendirilmiştir. 2024 yılı içerisinde 1. kısım olarak ihale edilen uygulama projelerinde yüzeysel akışın maksimuma ulaştığı ve zarar verme olasılığının en yüksek olduğu 4 kritik noktada harçlı ıslah sekisi ve destekleyici olarak dere ve oyuntular üzerinde 250 metre kafes tel eşik uygulanmasına başlanmıştır."

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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