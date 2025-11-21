Haberler

Gümüşhane'de Pideden Zehirlenen 29 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, dışarıdan sipariş edilen pideleri yedikten sonra mide bulantısı ve karın ağrısı yaşayan 29 ortaokul öğrencisi hastaneye başvurdu. 23 öğrenci taburcu edilirken, 6'sının tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde pansiyona dışarıdan sipariş ettikleri pideden yiyen 29 ortaokul öğrencisi, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerden 23'ü taburcu edilirken, Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay ilçeye bağlı Ünlüpınar beldesindeki İmam Hatip Ortaokulu'nin pansiyonunda meydana geldi. Öğle yemeğinde dışarıdan sipariş ettikleri pideleri yedikten sonrası rahatsızlanan 29 öğrencisi, baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphelenilen öğrenciler, tedaviye alındı. 29 öğrenciden 23'ü, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. 6 öğrencinin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gümüşhane Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerden alınan bilgiye göre, öğlen yemeğinde pide ve ayrandan oluşan yemeklerini yedikten sonra şikayete konu rahatsızlıklarının başladığı ifade edilmiştir. Hastanede tedavi gören öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi olup, durumu ciddi olan bulunmamaktadır. Ayakta ve yatarak tedavi gören 29 öğrenciden 23'ü saat 19.00 itibarıyla hastaneden taburcu edilmiş olup, 6 öğrencimizin müşahade altında tedavisine devam edilmektedir. Olayla ilgili olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, laboratuvar analizleri yapılmak üzere su ve gıda numuneleri alınmıştır. Ayrıca, olayla ilgili olarak Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."

HABER: Selda FIRAT KAMERA: KELKİT (Gümüşhane),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
