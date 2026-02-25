Haberler

Gümüşhane'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir otomobilin uçuruma düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İlçeye bağlı Özkürtün beldesi Çayırçukur köyü Köprüce Mahallesi mevkisinde R.D'nin (38) kullandığı 29 ABS 533 plakalı otomobil, yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
