Gümüşhane'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Veysel Yalçın (72) ile eşi Münevver Yalçın (70) hayatını kaybetti, çiftin 3 torunu ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Gümüşhane'den Trabzon yönüne giden R.K. idaresindeki 29 DB 001 plakalı otomobil, kavşağa girmeye çalışan Veysel Yalçın'ın kullandığı 29 DA 474 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan araçlar metrelerce sürüklenirken, 29 DA 474 plakalı otomobildeki Münevver Yalçın hayatını kaybetti, sürücü eşi Veysel Yalçın ile torunları Tolgahan, Tunahan ve İlker Yalçın yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Veysel Yalçın da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.