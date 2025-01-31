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Gümüşhane'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Gümüşhane'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İ.Y. (30) idaresindeki 06 EVL 327 plakalı otomobil, Mertekli Mahallesi mevkisinde, S.T'nin (35) kullandığı 24 EL 662 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile O.A. (25) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Şiran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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