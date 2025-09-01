Gümüşhane'de Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Kocadal köyü Elmalı Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocadal köyünün Elmalı Mahallesi'ndeki dağlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, 64 personelin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
