Gümüşhane'de Milli Eğitim Akademisi Eğitim ve Uygulama Merkezi haziranda açılacak

Güncelleme:
AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Milli Eğitim Akademisi Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin haziranda sonrasında hizmete gireceğini belirtti.

Köse, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki ile Tekke Beldesindeki Milli Eğitim Akademisi Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni inceledi.

Merkezdeki çalışmalarda sona gelindiğini belirten Köse, haziranda açılmasının planlandığını bildirdi.

Köse, merkezin yer aldığı binada daha önce özel bir okulun yer aldığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 3-4 aydır burada çok yoğun bir çalışma yürütülüyor. İnşaat ve tadilat süreçleri tamamlandı, ardından tefrişat çalışmaları yapıldı. Bugün geldiğimiz noktada artık son aşamadayız. İçerisinde bulunduğumuz okul binasında 24 derslik bulunuyor. Yan taraftaki yurt bloklarında ise 250 yatak kapasitemiz var. İhtiyaç halinde bu kapasiteyi 300'e kadar çıkarabilecek durumdayız."

Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
