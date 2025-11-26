Gümüşhane'de Kayıp Mevlüt Özkan Ölü Bulundu

GÜMÜŞHANE'de kayıp olarak aranan Mevlüt Özkan (78), köy camisinin şadırvanında ölü bulundu.

Gümüşhane merkeze bağlı Çamlıköy köyünde yalnız yaşayan Mevlüt Özkan'dan dün haber alamayan komşuları arama çalışması başlattı. Ancak sonuç alamadı. Bugün öğle saatlerinde köyde caminin şadırvan bölümünde Mevlüt Özkan'ı yerde hareketsiz halde fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kalp hastalığı olduğu bilinen Özkan'ın cenazesi, otopsi sonrası Çamlıköy köyünde defnedileceği belirtildi.