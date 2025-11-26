Haberler

Gümüşhane'de Kayıp Mevlüt Özkan Ölü Bulundu

Gümüşhane'de Kayıp Mevlüt Özkan Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Çamlıköy köyünde kayıp olarak aranan 78 yaşındaki Mevlüt Özkan, caminin şadırvanında ölü bulundu. Kalp hastalığı olduğu bilinen Özkan'ın cenazesi, otopsi sonrası defnedilecek.

GÜMÜŞHANE'de kayıp olarak aranan Mevlüt Özkan (78), köy camisinin şadırvanında ölü bulundu.

Gümüşhane merkeze bağlı Çamlıköy köyünde yalnız yaşayan Mevlüt Özkan'dan dün haber alamayan komşuları arama çalışması başlattı. Ancak sonuç alamadı. Bugün öğle saatlerinde köyde caminin şadırvan bölümünde Mevlüt Özkan'ı yerde hareketsiz halde fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kalp hastalığı olduğu bilinen Özkan'ın cenazesi, otopsi sonrası Çamlıköy köyünde defnedileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Yaralı askerler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesini hayattan koparan faciada mahkemeden yeni karar
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
Yapay zekâ ile oluşturulan şarkıcı, müzik listelerinde zirveye oturdu

Gerçek değil ama zirvede: Yapay zekâ şarkıcı sektörü karıştırdı
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.