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Gümüşhane'de Kale köyü mevkisinde panelvan ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Gümüşhane'de Kale köyü mevkisinde panelvan ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Gümüşhane'de Kale köyü mevkisinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gümüşhane'de panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Kale köyü mevkisinde O.K. (37) yönetimindeki 34 NZD 926 plakalı otomobil ile T.A. (68) idaresindeki ???????26 FM 091 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile panelvandaki yolcular G.K. (51) ve G.Y. (60) yaralandı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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